Poco prima della palla a due, dopo una esecuzione da brividi de “La Marsigliese”, cantata praticamente da tutto il pubblico presente sugli spalti, la Francia fa da subito capire di essere una squadra diversa da quella arrendevole vista nell’ultima partita con la Germania. Le esclusioni pesanti di Evan Fournier e Rudy Gobert, una scelta tecnica ma anche motivazionale di coach Vincent Collet, si rivela immediatamente azzeccata, e consente a Les Bleus di mettere in campo un quintetto più versatile. E, oltre alla versatilità, la Francia, trascinata da un incontenibile Isaia Cordinier (20 punti alla fine, di cui 13 nel solo primo tempo), gioca con un’intensità fin qui sconosciuta nel percorso olimpico. Il Canada, dall’altra parte, vede crollare tutte le certezze accumulate fin qui, faticando tremendamente in attacco (10 punti segnati nel 1° quarto) e riuscendo solo nel finale a far salire il livello di una difesa che nella prima fase del torneo era stata eccellente. I 16 punti di vantaggio accumulati dalla Francia all’intervallo lungo si rivelano poi un tesoretto sufficiente per resistere ai tentativi di rientro canadesi, con Shai Gilgeous-Alexander (27 punti e 4 assist) a riportare i suoi fino al -5. Sulle spalle dei due lottatori d’area Guerschon Yabusele (22 punti) e Mathias Lessort (13), oltre che con un Fournier (15) che si redime segnando tutti i canestri decisivi quando il Canada si riavvicina, la Francia sovverte i pronostici e, nonostante un Victor Wembanyama in serata no (7 punti e 2/12 al tiro, ma 12 rimbalzi), tiene vivo il sogno di conquistare una medaglia davanti ai tifosi parigini. Ora in semifinale c’è la Germania, proprio quella Germania che nell’ultima partita del girone aveva dominato i padroni di casa, e la Francia partirà ancora una volta da sfavorita. Come si è visto stasera, però, questo non rappresenta un problema per un gruppo che sembra essersi ritrovato nel momento più importante.