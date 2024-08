Marcia, Palmisano-Stano live. Tra poco Tamberi

"Sono molto fiera di questo nuovo risultato. Ho dato tutto quello che avevo. Tutto il gruppo ha lavorato per anni e il sogno diventa realtà": Imane Khelif ha festeggiato l'accesso alla finale per l'oro olimpico saltando di gioia sul ring e andando ad abbracciare familiari ed amici presenti in tribuna. "Sono concentrata sulle gare, il resto non ha importanza. L'importante è soltanto essere in finale".