L’occasione era quella di celebrare i 50 anni dalla nascita del programma olimpico denominato Team USA Basketball, la scusa è servita anche per consentire un momento di svago ai ragazzi di coach Steve Kerr in attesa della sfida in programma oggi alle 21.30 contro il Brasile e che vale l’accesso in semifinale. Oltre ai protagonisti che andranno in campo con la maglia degli Stati Uniti, all’evento erano presenti molti volti noti, sportivi e non. Il più noto, almeno per il pubblico americano e tra i convenuti alla festa di Team USA, era senza dubbio Tom Brady. La leggenda della NFL, sette Super Bowl vinti in carriera, si è trattenuto a chiacchierare con un’altra leggenda come LeBron James, forse dispensando qualche consiglio su come affrontare le tre sfide da dentro o fuori che attendono la squadra a stelle e strisce nel percorso verso l’oro.