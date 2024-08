Giornata indimenticabile per Alice Finot, che dopo aver stabilito il nuovo record europeo nei 3000 siepi ai Giochi di Parigi, arrivando al quarto posto, ha chiesto al compagno di sposarla. L'atleta francese è scesa per la prima volta in carriera sotto i 9 minuti, numero che coincide con gli anni trascorsi insieme al proprio partner. Nel post in basso il VIDEO della proposta

