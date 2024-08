Pugilato, Khelif in finale per l'oro

Imane Khelif in finale per l'oro nel torneo olimpico femminile di pugilato categoria 66kg. L'algerina in semifinale ha battuto ai punti la thailandese Janaem Suwannapheng: "Un sogno che diventa realtà"

Imane ha cominciato spavalda, l'avversaria sembrava intimorita anche dal tifo assordante delle gradinate. Poi la thailandese si è ripresa, anche se la superiorità di Imane non è mai stata in dubbio . Alla fine, dopo una reazione d'orgoglio nel terzo round, il trionfo: 5-0 , mentre nei viali che conducono al Roland Garros impazza la festa algerina con bandiere, inni e canti a squarciagola.

"Un sogno che diventa realtà"

"Sono molto fiera di questo risultato - ha commentato in lacrime prima di andare ad abbracciare familiari e amici presenti in tribuna-. Ho dato tutto quello che avevo. Tutto il gruppo ha lavorato per anni e il sogno diventa realtà. Le polemiche dei giorni scorsi? Sono concentrata sulle gare, il resto non ha importanza. L'importante è soltanto essere in finale".