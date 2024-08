Settebello ko, il CT Campagna: "Espulsione oscena"

Stop nei quarti per il Settebello in una partita segnata dall'errore arbitrale nel secondo quarto con l'espulsione di Condemi e il gol annullato. Ai rigori sale in cattedra Soma Vogel che ne para tre su quattro. Il CT Campagna: "Espulsione oscena e vergognosa, abbiamo fatto una partita epica"

Con una sconfitta amara si è interrotto il sogno olimpico del Settebello. I ragazzi di Sandro Campagna sono stati battuti nei quarti di finale dall'Ungheria, vittoriosa 12-10 ai rigori dopo il 9-9 nei tempi regolamentari. Una partita lottata, giocata con cuore e grinta dagli azzurri, più forti anche delle contorte decisioni arbitrali. A far discutere, infatti, è stato l'errore nei confronti dell'Italia nel secondo tempo. Sul 3-2, infatti, Condemi segna il 3-3, ma la rete viene annullata dagli arbitri per gioco violento del centrovasca italiano che, nello slancio, colpisce un avversario. Un gesto totalmente involontario, ma sanzionato con l'espulsione. Il Settebello gioca quattro minuti in inferiorità numerica, ma con orgoglio e rabbia riesce a ribaltare il punteggio, mantenendo il vantaggio fino all'inizio del quarto tempo, in cui l'Ungheria ribalta da 8-6 a 8-9. Il gol di Presciutti, ma soprattutto la parata a pochi secondi dalla fine di Del Lungo su un contropiede ungherese, consentono all'Italia di trascinare la partita ai rigori. Qui sale in cattedra Soma Vogel che conferma le sue abilità sui tiri dai 5 metri, parandone tre su quattro. L'Ungheria raggiunge così la Croazia in semifinale, mentre il Settebello dovrà accontentarsi del percorso per il piazzamento dal 5° all'8° posto.