Uscito a metà del 3° quarto della sfida con il Brasile, LeBron James è rientrato in panchina nel finale di partita e ha mimato il gesto dell’incoronazione per rispondere agli applausi del pubblico. King James, però, non aveva capito che l’ovazione della Bercy Arena era per l’idolo di casa Léon Marchand. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky. Diretta della partita su Eurosport 6 canale 254 di Sky

Sgomberiamo il campo dai dubbi: il pubblico francese, prima a Lille e poi a Parigi, ha dimostrato a più riprese l’apprezzamento per una leggenda vivente come LeBron James. Il capitano di Team USA, quarant’anni il prossimo dicembre e una carriera in NBA ormai più che ventennale, è stato più volte oggetto di cori e applausi. Così, ieri sera, nel finale della vittoria degli Stati Uniti sul Brasile ai quarti, mentre rientrava sulla panchina americana dopo essere stato negli spogliatoi per farsi curare per il colpo ricevuto al volto a metà del 3° quarto, LeBron deve aver pensato che l’ovazione della Bercy Arena fosse tutta per lui. E King James, giocando un po’ con il suo storico soprannome, ha provato a rispondere al pubblico mimando una sorta di auto-incoronazione. Peccato che proprio in quel momento facesse il suo ingresso sugli spalti il nuotatore Léon Marchand, altra leggenda vivente e come ovvio idolo assoluto dei tifosi accorsi a Parigi. Un passaggio a vuoto, quello di LeBron, più che giustificabile. E, in fondo, non è azzardato affermare che la standing ovation dei 12.364 spettatori presenti fosse in realtà destinata ad entrambi: James e Marchand, LeBron e Léon, due fuoriclasse che hanno scritto la storia dei rispettivi sport.