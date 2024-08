Guazzini e Consonni da sogno: oro nella madison

L'Italia torna a dominare in pista. Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno conquistato la medaglia dell'oro nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista. E' l' undicesimo per la spedizione azzurro a Parigi 2024, superati i 10 di Tokyo 2020. La coppia azzurra ha vinto la lunga corsa a punti in cui si sono alternate per affrontare gli sprint: decisivo il giro conquistato che è valso ben 20 dei 37 punti conquistati. La medaglia d'argento è stata vinta dalla Gran Bretagna (31 punti), il bronzo dall'Olanda (28). Per l'Italia è la prima medaglia al femminile nel ciclismo su pista da Antonella Belluti , oro nella corsa a punti a Sydney 2000 e nell'inseguimento individuale ad Atlanta 1996.

Guazzini e Consonni: "Vinta con le gambe e con il cuore"

"L'abbiamo vinta di gambe e cuore, siamo state le più forti". Parla così Vittoria Guazzini, ancora incredula dopo la medaglia d'oro nella madison femminile. "All'inizio eravamo un po' perse, però non volevo andare in panico - ha spiegato Guazzini a Rai Sport - La Madison è lunga, pensavo che non dovevamo ammazzarci per arrivare quinte. O la va, o la spacca. È andata bene e abbiamo vinto la medaglia d'oro olimpica. La Madison si fa in due, ma sugli spalti in tanti ci incitavano. L'abbiamo vinta di gambe e cuore. Siamo state le più forti". Emozionata anche Chiara Consonni: "Non ho parole, devo ringraziare Vittoria. Nella prima parte ci siamo un po' perse, nella seconda parte lei ha colmato. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in noi".