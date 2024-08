La staffetta azzurra, oro a Tokyo, abdica con onore, chiudendo al quarto posto in finale dietro a Canada, Sudafrica e Gran Bretagna. Il podio per gli azzurri sfuma per appena 7 centesimi. Disastrosi Stati Uniti, poi squalificati

La staffetta azzurra non riesce a ripetersi: la 4x100 composta da Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu chiude al quarto posto in finale e non riesce così a confermare l’oro vinto alle Olimpiadi di Tokyo. Oro al Canada (37''50), argento al Sudafrica (37''57), bronzo alla Gran Bretagna (37''61). L'Italia corre in 37''68, vedendo il podio sfumare per 7 centesimi (con gli inglesi, che si "vendicano" di Tokyo). Curiosamente, il Canada vince con lo stesso tempo con cui l'Italia aveva vinto l'oro a Tokyo. Dietro agli azzurri Giappone, Francia e Cina. Disastro degli Stati Uniti (senza Lyles), che pasticciano nel corso del cambio tra la prima e la seconda frazione (Coleman-Bednarek) e chiudono all'ultimo posto, per poi essere squalificati per un'invasione di corsia nell'occasione.

Arrivata in finale con il quinto tempo (38"07) e qualificata con il ripescaggio del secondo e ultimo tempo, la staffetta azzurra si è presentata con Lorenzo Patta terzo frazionista al posto di Fausto Desalu, che aveva corso in semifinale. Serata piovosa a Parigi, si corre sulla pista bagnata: il primo frazionista è Melluzzo, 10''40 il suo parziale e buon cambio con Jacobs; ancora meglio quello tra Marcell (che vola in 8''96 nella seconda frazione) e Patta, la rivelazione del quartetto azzurro: grande parziale chiuso in 9''12 (il migliore della sua frazione) e quando il testimone arriva a Tortu gli azzurri sono in zona podio. La rimonta di Simbine per il Sudafrica è però qualcosa di straordinario, mentre a Tortu non riesce lo straordinario finale di tre anni fa (corre in 9''20, settimo tempo della sua frazione). L'Italia abdica sì, ma con onore.