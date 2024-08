Boxe, Khelif campionessa olimpica nei 66 kg

Imane Khelif spazza via le polemiche e si mette la medaglia d'oro al collo. La pugile algerina, protagonista di una dura diatriba politica a livello mondiale sulla sua iperandroginia, è la nuova campionessa olimpica nella categoria 66 kg. Nella finalissima, disputata sul ring allestito al centro dello stadio Philippe-Chatrier del Roland Garros, Khelif ha battuto ai punti la cinese Liu Yang. Con lei esulta tutta l'Algeria: con questo trionfo regala infatti al suo paese anche il record di ori vinti in un'Olimpiade, due (oltre a quello della ginnasta Kaylia Nemour) come nei Giochi del Centenario ad Atlanta. Khelif era finita in un vortice di polemiche dopo che l'italiana Angela Carini aveva abbandonato il ring agli ottavi di finale dopo meno di un minuto. L'algerina era stata infatti da più parti accusata di non rispettare i 'parametri' per partecipare al torneo olimpico, fatto poi smentito dal Cio in una nota.