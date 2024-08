La sua partita, così come quella degli Stati Uniti, era stata un vero e proprio incubo per oltre trenta minuti. Nel finale della sfida contro la Serbia, però, Kevin Durant e compagni hanno messo in piedi una rimonta storica. E, secondo KD, la serata di ieri rimarrà per sempre nella memoria dei presenti. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky

Parigi 2024 gli aveva già regalato grandi emozioni, come quella vissuta nel diventare il miglior marcatore di sempre nella storia di Team USA, e in fondo, con tre ori olimpici già al collo, niente sembrava poter sorprendere Kevin Durant. Eppure, anche per lui come per tutti gli Stati Uniti, per i primi trenta minuti della semifinale contro la Serbia le Olimpiadi si erano trasformate in un incubo. Nikola Jokic e compagni dominavano su entrambi i lati del campo e Durant, come forse mai in carriera in partite di questa importanza, non riusciva a segnare nemmeno un canestro. Nell’ultimo quarto, però, la partita ha preso tutta un’altra piega e Team USA ha messo in piedi una clamorosa rimonta. Nel 95-91 finale con cui i ragazzi di Steve Kerr si sono guadagnati la finale contro la Francia, ci sono anche i 9 punti di KD, che nel dopo partita è sembrato emozionato come raramente in passato. “Dobbiamo celebrare una vittoria del genere” ha dichiarato Durant, seduto accanto all’immancabile mamma Wanda, “con tutti quei cori che sono partiti dagli spalti: dobbiamo festeggiare anche questi piccoli momenti”. L’impresa compiuta nel rimontare la Serbia, secondo KD, rimarrà nella memoria collettiva: “Te lo posso garantire: nessuno qui si dimenticherà di questa serata per il resto della vita. È stato davvero speciale”.