Raffaeli da sogno: bronzo storico nell'all-around

Baldassarri: "Contenta di questa finale"

"Sono contentissima di questo finale. Quattro esercizi senza errori e poi finire con il sorriso per il lavoro fatto: sono super contenta per come è andata". Milena Baldassarri non nasconde il proprio sorriso dopo l'ottavo posto conquistato nell'all-around di ginnastica ritmica a Parigi 2024. "Arrivare fin qui è frutto di tanti sacrifici. Ci alleniamo tutti i giorni per otto ore. Tutti gli esercizi sono studiati fino all'ultimo particolare. Sono contentissima di aver condiviso con Sofia Raffaeli questa grande emozione" del bronzo. "Ora i Giochi di Los Angeles il prossimo obiettivo? Ho detto dopo Tokyo basta e ora sono qui. Vedremo...".