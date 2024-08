Manca sempre meno alla finale del salto in alto di Parigi 2024 e Gianmarco Tamberi ha suonato la carica con un post su Instagram: "Ci siamo! Domani ore 19.00, la gara della mia vita. Tutto per un giorno... Tutto per questo momento... Ho il fuoco dentro e non vedo l'ora domani di esplodere. Poco più di 24 ore a quella che mi auguro con tutto il cuore ricorderò per tutta la vita come una delle serata più belle di sempre! Grazie a tutti voi per la vicinanza, sento tutto il vostro sostegno come mai prima d'ora! Carichi a bestia!".