Arrivato alla soglia dei quarant'anni e avviato verso l'ultima fase di una carriera già leggendaria, LeBron James continua a collezionare primati. I 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist con cui ha trascinato Team USA alla vittoria in rimonta sulla Serbia lo rendono l'unico giocatore a essere riuscito ad andare in doppia cifra in due Olimpiadi diverse.

