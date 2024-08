Le parole di Nadia Battocletti a 'Sky Sport', il giorno dopo la conquista dell'argento olimpico nei 10.000 metri: "E' importante avere in famiglia degli atleti per ottenere risultati. Il quarto posto ottenuto nei 5.000 mi ha dato la forza in più per fare anche questa gara"

OLIMPIADI RISULTATI E NEWS DI OGGI IN DIRETTA