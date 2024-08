Francia ancora d'oro nel volley: Polonia ko 3-0

La Francia è ancora oro olimpico nel volley. Dopo il trionfo a Tokyo, i padroni di casa si confermano campioni alle Olimpiadi per la seconda volta consecutiva. Un dominio quello nella finalissima contro la Polonia battuta 3-0 con i parziali di 25-19, 25-20, 25-23 in un'ora e 16 minuti di gioco. Festa francese con una firma italiana, quella del CT Andrea Giani che raggiunge il meritatissimo oro olimpico mancato da giocatore. Dopo il 3-0 all'Italia in semifinale, ecco un'altra prova di forza contro i campioni d'Europa in carica. Altissimi i livelli di battuta e ricezione, da applausi i soliti grandi protagonisti: Clevenot match-winner (11 punti), top scorer l'opposto Patry, 8 punti per Chinenyeze e Ngapeth oltre alla solita ottima regia di Brizard. Per la Polonia il solo Kurek in doppia cifra, Kochanowski e Leon si fermano a 9 punti. A completare il podio nel torneo maschile ci sono gli Stati Uniti, che hanno vinto il bronzo contro l'Italia.

