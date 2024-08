Malan fa 40: è bronzo nel pentathlon moderno

Ancora una medaglia per l'Italia e arriva dal pentathlon moderno. L'azzurro Giorgio Malan ha conquistato il bronzo ai Giochi di Parigi; oro all'egiziano Elgendy, argento al giapponese Sato. L'azzurro è stato straordinario nell'ultima prova laser run, quando ha rimontato nel finale della corsa. Per l'Italia è la medaglia n°40 della spedizione parigina, contando anche la medaglia certa dell'Italvolley, che domani si gioca il titolo con gli Usa. Eguagliata per il momento l'Olimpiade di Tokyo. Per il nostro Paese si tratta della quinta medaglia a cinque cerchi di sempre a livello individuale, la prima dall’argento di Carlo Massullo ottenuto trentasei anni fa nell’edizione di Seoul.