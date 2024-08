Farfalle di bronzo! Oro alla Cina nella ritmica

Maurelli: "Dedicata a Emanuela Maccarani"

"Ci siamo riconfermate di bronzo dopo Tokyo e non è mai scontato. Siamo rimaste con la testa fino all'ultimo ed è un risultato importantissimo per noi dopo tre anni forse troppo difficili, anche grazie alle nostre allenatrici e a tutte le ragazze che lavorano con noi". Così la capitana delle Farfalle della ginnastica ritmica Alessia Maurelli dopo il bronzo a squadre alle Olimpiadi di Parigi. "Non ci siamo mai esposte, la nostra risposta è stata continuare a lavorare e questa medaglia è la risposta" ha detto l'azzurra riferendosi alla bufera per le denunce di ex ginnaste contro le allenatrici. "Le allenatrici non hanno saltato un solo giorno in palestra - ha spiegato Maurelli -. Solo chi ha quel qualcosa in più riesce a ottenere una medaglia olimpica. Diciamo che non ci ha sfiorato minimamente l'idea di quello che è successo. Ci ha forgiato nel modo di affrontare la pedana. In questa medaglia di bronzo non c'era voglia di rivalsa, ma solo passione e lavoro nonostante tutto. In questi anni siamo rimaste in silenzio e la miglior risposta è stata questa. La dedica va alla nostra allenatrice, la nostra Emanuela Maccarani". Prosegue Alessia Maurelli, capitana della Farfalle dopo il bronzo olimpico a Parigi riferendosi al caso dei presunti abusi dei quali era stata accusata l'allenatrice Emanuela Maccarani, poi assolta. Sulla proposta di matrimonio in diretta dopo la gara dal fidanzato Massimo, Maurelli ha commentato: "Ancora non ho realizzato (cosa è successo), l'anno scorso gli avevo detto come battuta che l'avrei fatta io, mai avrei pensato che me l'avrebbe fatta lui".