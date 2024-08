Le Olimpiadi di Kevin Durant , quarto appuntamento con i giochi della sua ormai lunga carriera, non avrebbero nemmeno dovuto cominciare . Per tutta la fase di preparazione alla trasferta parigina, infatti, la stella dei Suns si era allenata a parte , senza scendere in campo nelle amichevoli disputate prima di volare in Francia . I guai fisici che l’avevano tormentato già dai primi giorni del raduno di Team USA a Las Vegas a inizio luglio , d’altronde, ne mettevano in dubbio la presenza all’esordio olimpico contro la Serbia e forse anche per il resto del torneo. E, in effetti, nella prima partita del girone di qualificazione contro Nikola Jokic e compagni, il nome di Durant non compariva nello starting five mandato sul parquet da coach Steve Kerr . L’ex Nets e Thunder, però, faceva il suo ingresso a partita in corso, lasciando tutti a bocca aperta, compagni di squadra e coaching staff a stelle e strisce compresi. Nella larga vittoria sui serbi per 110-84 , Durant chiudeva da miglior marcatore della partita con 23 punti e un quasi surreale 8/9 al tiro . Il messaggio era chiaro: KD avrebbe risposto ancora una volta presente alla chiamata della nazionale , pronto a lanciarsi alla caccia del suo quarto oro olimpico .

La cautela di Kerr e gli equilibri della squadra

In quel ruolo di sesto uomo, mai ricoperto prima in tutta la sua carriera, Durant è sembrato da subito trovarsi a suo agio. La second unit di Team USA, con lui in campo, aveva finito per spaccare in due le partite con Sud Sudan, Porto Rico e Brasile. Altre tre vittorie nette, preludio alla sfida assai più complicata nel rematch contro la Serbia in semifinale. Una semifinale in cui gli Stati Uniti sono rimasti sotto in doppia cifra per quasi tutta la partita, senza che nemmeno Durant riuscisse a dare la scossa alla squadra con il suo ingresso in campo. Il resto, ovvero gli ultimi otto minuti del 4° quarto, sono già storia. E Durant in quella storia ci è ovviamente entrato con 9 punti segnati, tutti nei momenti decisivi. E in vista della finalissima contro la Francia in programma stasera alle 21.30, Kerr, fin qui cauto nel non alterare gli equilibri tattici di squadra e nel non forzare troppo la presenza in campo di KD, sembra intenzionato a rimetterlo nel quintetto iniziale. Di fronte a Durant, d’altronde, si profila il quarto oro olimpico. Un altro record assoluto che, dopo aver superato Lisa Leslie nella classifica dei migliori marcatori di Team USA alle Olimpiadi, gli permetterebbe di superare anche Carmelo Anthony, fermo a tre ori. Stasera, insomma, si può scrivere la storia, e quindi perché non cominciare a scriverla già dalla palla a due iniziale?