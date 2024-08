A Parigi, Team USA sta mandando in campo leggende come LeBron James e Steph Curry. A guidare i giocatori dalla panchina, però, è un’altra leggenda come Steve Kerr, cinque volte campione NBA da giocatore e quattro volte da allenatore. Una bacheca a cui ora vorrebbe aggiungere anche l’oro olimpico. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in diretta su Eurosport, con 10 canali a disposizione degli abbonati Sky. Diretta della partita dalle 11 su Eurosport 6 canale 254 di Sky

Quello di Steve Kerr è il compito più semplice e allo stesso tempo più difficile nel mondo del basket. Semplice perché la versione di Team USA portata a Parigi 2024 è probabilmente quella con più talento dai tempi del leggendario Dream Team del 1992. Difficile perché mettere insieme campioni abituati a recitare ogni sera il ruolo di stella nelle loro squadre può rivelarsi complicato. Fin qui il coach degli Warriors può dirsi soddisfatto dei risultati, anche se dopo quattro partite dominate la semifinale con la Serbia è stata una lunga sofferenza. E proprio l’impresa compiuta contro Nikola Jokic e compagni, così come la prospettiva di una finale contro i padroni di casa della Francia, sono state al centro della chiacchierata con l’allenatore che tra poche ore andrà a caccia di un oro che può valere come sigillo ad una carriera, prima da giocatore e poi da allenatore, già straordinaria.

Il tuo predecessore sulla panchina di Team USA, Gregg Popovich, diceva che la pressione avvertita allenando gli Stati Uniti non è nemmeno paragonabile a quella di altre competizioni come la NBA. E quando avete vinto a Tokyo nel 2021, Popovich ha sostenuto che sia stata quasi una liberazione. Condividi la sua opinione? Senti anche tu questa pressione sulla panchina della nazionale?

Immagino che Pop ti abbia parlato di questo dopo la sua esperienza sulla panchina di Team USA, non mentre era ancora in carica [ride N.d.A.]. Io adesso penso solo alla Francia, abbiamo appena finito la riunione con gli assistenti allenatori e poi abbiamo incontrato la squadra. Abbiamo ancora una partita da vincere, tutto qui. Poi, è ovvio, c’è molta pressione nel ruolo che ricopro, ma lo sapevo fin dall’inizio e per chi fa il mio lavoro, in fondo, è una cosa che ci motiva. Ora come ora, però, ti ribadisco che ho in mente solo la medaglia d’oro, magari quelle altre domande me le potrai riproporre dopo che avremo vinto.

Non so se hai avuto modo do riguardare la partita con la Serbia e, nel caso, quali spunti ne hai tratto? E, a proposito della difesa, cosa pensi che si debba migliorare in vista della partita con la Francia?

Abbiamo concesso 54 punti nel primo tempo e solo 37 nel secondo. In finale dovremo presentarci con la nostra miglior difesa, perché è la difesa che ci ha portati fin qui. Devo altresì riconoscere i meriti della Serbia, hanno segnato tantissimi titi, anche con giocatori che non ci aspettavamo fossero così pericolosi. D’altronde è così che funziona: in ambito FIBA alcuni giocatori si trasformano in Superman. Di certo c’è il fatto che contro la Francia dovremo essere molto più fisici.

Dopo le vittorie in semifinale, sia voi che la Francia avete festeggiato con grande trasporto. Kevin Durant ha detto che quella contro la Serbia sarà una partita che non dimenticherete mai. Come si fa, da un punto di vista emotivo, a recuperare la concentrazione e scendere in campo in una partita ancora più importante due giorni dopo?

Si fanno le cose che si devono fare: oggi, per esempio, abbiamo avuto una sessione di scouting con i ragazzi. E adesso è ora di dormire, mangiare bene e recuperare le energie. Domani giocheremo tardi, alle 21.30, quindi abbiamo tempo per lasciarci alle spalle la sfida con la Serbia e pensare solo a conquistare la medaglia d’oro.