Sifan Hassan ha vinto la maratona femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’olandese di origine etiope conquista l’oro correndo in 2:22:55 facendo registrare il nuovo record olimpico e chiudendo davanti all’etiope Tigst Assefa (+0.03) e alla keniana Hellen Obiri (+0.15), al termine di una gara tiratissima e incerta fino alla fine, con cinque atlete arrivate a giocarsi le tre medaglie negli ultimi chilometri e una volata finale epica. Primo storico oro nella maratona per l’Olanda, in una delle più belle gare di maratona (non solo femminile) mai viste.