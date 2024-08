Tornare alle Olimpiadi dopo 12 anni, alla soglia dei quaranta, diventare il capitano della squadra con più talento assemblata dagli Stati Uniti dopo il 1992, condurre il gruppo alla vittoria con una continuità impressionante e con le giocate decisive nei momenti chiave, portare a casa il terzo oro olimpico della carriera e anche il premio di MVP della manifestazione. Ecco, in breve, il riassunto dell’ultimo mese di LeBron James, che battendo ieri sera la Francia ha scritto un’altra pagina della storia del basket. Una pagina arrivata quando la stella dei Lakers sembra avviarsi all’ultima fase della sua carriera, e forse anche per questo ancora più preziosa e significativa. D’altronde era stato lo stesso LeBron ad ammetterlo, poco prima dell’inizio del torneo: “Arrivato a questo punto, non so quante altre occasioni avrò di vincere qualcosa”. E a Parigi l’occasione King James non se l’è fatta sfuggire, guidando i compagni con 14.2 punti, 8.5 assist e 6.8 rimbalzi a partita. Numeri che gli sono valsi l’elezione a miglior giocatore del torneo, ma che da soli non rendono l’idea di una leadership esercitata con autorevolezza e convinzione come forse mai prima.