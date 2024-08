Brittney Griner, dalla prigione all’oro di Parigi

La cestista statunitense classe 1990 è stata tra le protagoniste della finale di Basket femminile tra team Usa e la Francia padrona di casa, terminata per 66-67 per le americane. Una medaglia d’oro che per Brittney Griner arriva dopo che nel 2022 era stata arrestata in Russia con l’accusa di trasporto di sostanze stupefacenti e poi rilasciata in seguito ad uno scambio di prigionieri tra Mosca e Washington al termine di una lunga trattativa diplomatica tra i due Paesi

Poco meno di cinque minuti e quattro punti messi a referto. Questo il tabellino dell’americana Brittney Griner nella finale per l’oro olimpico di Basket femminile tra Stati Uniti e Francia. Un match vinto proprio da team Usa con il minimo scarto (66-67) e che ha permesso agli States di conquistare anche il medagliere di Parigi 2024. E pensare che Brittney Griner questa partita non avrebbe dovuto giocarla, almeno non secondo un tribunale russo che nell’agosto del 2022 l’aveva condannata a nove anni di reclusione con l’accusa di trasporto di olio di hashish nel suo bagaglio perquisito all’aeroporto di Mosca. Una detenzione che era già diventata una querelle diplomatica tra Russia e Stati Uniti, visto che la moglie della cestista, allora in forza all’UMMC Ekaterinburg, aveva portato la vicenda all'attenzione della stampa ancor prima della sentenza. "Il governo degli Stati Uniti continuerà a lavorare in modo aggressivo, usando ogni mezzo disponibile, per riportarla a casa", le era stato risposto dal Consiglio per la sicurezza nazionale.