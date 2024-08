E' ancora incredula Nadia Battocletti per l'impresa nei 10mila metri donne alle Olimpiadi di Parigi con la medaglia d'argento conquistata: "Mi sembra di sognare, mi sembra di non essere vice-campionessa olimpica", le sue parole a Sky dopo il ritorno nella sua Cles. Poi ancora: "Dopo il quarto posto e la mancata medaglia ho impiegato tutte le mie forze per i 10mila, anche se per tutta la gara sentivo dolore al tendine"

