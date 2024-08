Non si sono concluse nel migliore dei modi le Olimpiadi di Gregorio Paltrinieri. Il campione azzurro di nuoto ha rivelato di essersi rotto il gomito sinistro proprio la sera della cerimonia di chiusura, durante la quale, insieme a Rossella Fiamingo, è stato portabandiera dell’Italia. Greg ha pubblicato su Instagram una foto dall'ospedale scrivendo: “Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto". Paltrinieri ha vinto due medaglie a Parigi, il bronzo negli 800 sl e l'argento nei 1500sl, finendo invece nono nella 10km in acque libere. Al termine della gara di fondo, un po' deluso, aveva dichiarato di volersi prendere qualche mese di riposo prima di decidere cosa fare. Ora quel "tornerò presto" che chiude il messaggio social, oltre a far intuire che l'infortunio non dovrebbe essere grave, lascia anche pensare che l'olimpionico emiliano abbia ancora voglia di scendere in acqua.