"L'ultima vasca ho pensato a tutta la fatica fatta per arrivare fin qui, è bellissimo. Per me è come un oro". Basterebbero queste parole pronunciate da Manuel Bortuzzo subito dopo aver conquistato il bronzo nei 100 rana alle Paralimpiadi a riassumere lo spirito di tutti gli atleti che stanno gareggiando in questi giorni a Parigi. E' la rivalsa, la gioia che lo sport sa regalare a chi lo pratica perché, quale che sia la disciplina, si tratta soprattutto di una sfida con sé stessi. "E' una emozione indescrivibile, ci speravo. Non ho mai vinto niente, non me lo aspettavo. Non so che dire: è bellissimo - ha aggiunto Manuel - È già tanto essere qua, una medaglia poi. Lo devo soprattutto al mio allenatore. Sono state tante le volte che ho pensato di mollare". E' impossibile non provare empatia perché non esiste chi, in qualsiasi ambito, non abbia mai pensato di mollare. Ogni storia alle Paralimpiadi è speciale, unica. Quella di Manuel Bortuzzo ha la particolarità di essere una storia che tanti hanno seguito fin dall'inizio, da quando nel febbraio del 2019, a Roma dove si allenava come nuotatore presso il centro nazionale, fu colpito alla schiena da alcuni proiettili, sparati contro di lui per uno scambio di persone. Perse l'uso delle gambe. E da lì ha iniziato una nuova sfida. Non ha mollato il nuoto, anzi è arrivato alle Paralimpiadi ed ha vinto un bronzo "che vale oro".