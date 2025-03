Dal 8 al 15 marzo Torino ospiterà le Olimpiadi Invernali per persone con disabilità intellettive. 1500 atleti (di cui 400 italiani) provenienti da più di 100 Paesi si sfideranno su otto discipline per dimostrare che tutti hanno il diritto di praticare uno sport. Parole d'ordine: responsabilità, orgoglio, amicizia e coraggio, in pieno stile olimpico