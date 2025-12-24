Federsci Usa ufficializza: c'è Vonn per i Giochi

La campionessa 41enne parteciperà alla sua quinta Olimpiade: l'ufficialità è arrivata dall'U.S. Ski, la federsci statunitense

Lindsay Vonn parteciperà ai Giochi invernali di Milano Cortina, la sua quinta Olimpiade: la presenza della 41enne campionessa americana, tornata al top dopo una lunga assenza per infortunio, era scontata, ma è stata di fatto ufficializzata dall'U.S. Ski, la federsci statunitense. Sulla base degli ottimi risultati in Coppa del Mondo di questo inizio stagione, Vonn si è guadagnata il posto per la discesa libera ai prossimi Giochi, l'8 febbraio sulla pista di Cortina.