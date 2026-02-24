Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sci, Giada D'Antonio operata al crociato dopo l'infortunio a Milano-Cortina: le news

Olimpiadi

Dopo l'infortunio in allenamento durante l'Olimpiade di Milano-Cortina l'azzurra è stata operata a Milano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito: la sedicenne comincerà presto il percorso fisioterapico che la riporterà sugli sci nella prossima stagione agonistica

L'INFORTUNIO DI GIADA D'ANTONIORIVIVI QUI IL MEGLIO DI MILANO-CORTINA

Arrivano aggiornamenti su Giada D'Antonio, la sciatrice infortunatasi sabato 14 febbraio nel corso di un allenamento di gigante a Dobbiaco. L'azzurra è stata operata presso la casa di cura "La Madonnina" di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito - si legge sul sito della Fisi - la sedicenne napoletana comincerà sin dalle prossime ore il percorso fisioterapico in accordo con la Commissione stessa che la riporterà sugli sci nella prossima stagione agonistica.

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

CR7, messaggio per Vonn: "Le leggende si rialzano"

il messaggio

Il campione portoghese ha commentato il post nel quale Lindsey Vonn ha dichiarato di avere...

Roma 2040, Buonfiglio: "Serviranno riflessioni"

Olimpiadi

Il presidente del Coni sulla possibile candidatura di Roma per l'Olimpiade del 2040: "Facciamo un...

Giacomel, ablazione al cuore dopo gli esami

biathlon

Tommaso Giacomel, ritiratosi per un malore quando era in testa alla 15 km mass start olimpica di...

Sinner si congratula con Wierer: "Che carriera"

sui social

Sui social arriva il messaggio di Jannik Sinner per Dorothea Wierer dopo che la biatleta ha...

Wierer saluta: "Ho imparato i miei limiti"

Olimpiadi

La decisione era già stata ufficializzata dopo la mass start olimpica ad Anterselva, adesso è...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS