Dopo l'infortunio in allenamento durante l'Olimpiade di Milano-Cortina l'azzurra è stata operata a Milano per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito: la sedicenne comincerà presto il percorso fisioterapico che la riporterà sugli sci nella prossima stagione agonistica
L'INFORTUNIO DI GIADA D'ANTONIO
Arrivano aggiornamenti su Giada D'Antonio, la sciatrice infortunatasi sabato 14 febbraio nel corso di un allenamento di gigante a Dobbiaco. L'azzurra è stata operata presso la casa di cura "La Madonnina" di Milano dai dottori Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat della Commissione Medica FISI, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è perfettamente riuscito - si legge sul sito della Fisi - la sedicenne napoletana comincerà sin dalle prossime ore il percorso fisioterapico in accordo con la Commissione stessa che la riporterà sugli sci nella prossima stagione agonistica.