McGrath, messaggio da brividi dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Olimpiadi

L'immagine dello slalomista norvegese nel bosco dopo l'inforcata è stata una delle cartoline dell'Olimpiade di Milano-Cortina. McGrath è tornato a parlare dell'episodio 9 giorni dopo lo slalom olimpico, con un lungo messaggio su Instagram, tra citazioni di South Park e un finale davvero emozionante: "Ricordatevi, a volte fa bene passeggiare nel bosco e sedersi sotto un albero. Mi ha fatto sentire meglio"

MCGRATH INFORCA E POI SI SDRAIA NEL BOSCO: L'EPISODIO A MILANO-CORTINA

Atle McGrath, norvegese nato in Vermonte negli USA, è stato uno dei protagonisti dell'Olimpiade di Milano-Cortina. Dopo aver dominato la prima manche dello slalom, nella seconda aveva inforcato e poi si era incamminato con gli scarponi addosso verso il bosco che costeggia la pista "Stelvio" di Bormio e infine si era sdraiato sotto un albero. Un'immagine struggente che ha descritto benissimo la delusione olimpica di McGrath, che voleva dedicare il podio al nonno morto alla vigilia dei Giochi olimpici (e per questo era sceso con il lutto al braccio). Una fuga verso il bosco che ha fatto il giro del mondo e che fa capire molto bene la grandezza di un'Olimpiade. McGrath è tornato a parlare dell'episodio quasi dieci giorni dopo, con un lungo e toccante post su Instagram, con tanto di citazione notevole di South Park e finale che descrive meglio di qualsiasi altra cosa la grandezza dell'atleta norvegese: "Ho passato l'ultima settimana a pensare molto al motivo per cui ho scelto di vivere la vita che vivo. Tutti i sacrifici che faccio, il tempo trascorso lontano dai miei cari e tutta la pressione che ne deriva. Vincere gare o medaglie? No. Vuoi diventare uno sciatore che la gente ricorderà? No. Lo faccio perché mi fa sentire qualcosa. Ho provato quasi tutte le emozioni delle ultime settimane. Dolore, rabbia, delusione, felicità, orgoglio. L'unico modo in cui posso dirlo è così: "Beh sì, sono triste, ma allo stesso tempo sono davvero felice che qualcosa possa farmi sentire così triste. Mi fa sentire vivo, sai, mi fa sentire umano. L'unico modo in cui potrei sentirmi così triste ora è se avessi provato qualcosa di veramente bello prima. Quindi devo prendere il male con il bene. Immagino che quello che sento sia come una bellissima tristezza" - Butters (South Park). Detto questo, ora sto meglio e soprattutto grazie a ognuno di voi che ha pensato a me. È stato travolgente vedere tutto il sostegno e ho anche trovato molta forza vedendo che così tante persone si sono sentite come me nella vita. A tutti coloro che stanno attraversando un periodo brutto in questo momento mando tutto il mio amore e la mia forza. E ricordate, fa bene passeggiare nel bosco e sedersi sotto un albero di tanto in tanto. Mi ha fatto sentire molto meglio"

