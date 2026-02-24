Il campione portoghese ha commentato il post nel quale Lindsey Vonn ha dichiarato di avere rischiato l'amputazione della gamba, dopo l'infortunio a Milano-Cortina. Cristiano Ronaldo ha scritto alla statunitense: "I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi. Le leggende si rialzano sempre". La campionessa americana ha replicato: "Detto da te significa tantissimo"

Due settimane dopo la caduta a Milano-Cortina in discesa libera, e dopo gli interventi chirurgici in Italia e negli Stati Uniti per ridurre le fratture alla tibia, la campionessa americana ha lasciato l'ospedale e con un video sui social ha rivelato: "Ho rischiato l'amputazione della gamba, ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato". Il suo post è stato commentato anche da diversi atleti di varie discipline, tra i quali Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha scritto un toccante messaggio. "I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi. Lindsey Vonn, le montagne che hai conquistato non sono mai state più grandi della forza che porti dentro di te. Continua a combattere. Le leggende si rialzano sempre". Vonn ha risposto al cinque volte Pallone d'Oro: "Detto da te significa moltissimo".