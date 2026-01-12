Massimiliano Allegri sarà tedoforo della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026. mercoledì 14 gennaio alle 9.24, l'allenatore del Milano percorrerà i suoi 200 metri partendo da via Novara 46 a Borgomanero. Nella conferenza stampa prima del match con il Genoa, Allegri aveva risposto così alla domanda sulla sua presenza tra i tedofori: "Sono contento, sarà un'emozione e un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità". La Tappa 38 della Fiamma Olimpia partirà da Borgomanero/Gozzano, per poi toccare nello stesso giorno Verbania, Baveno/Stresa, Arona e Varese. La fiamma, in viaggio per l'Italia, concluderà il suo percorso a Milano, entrando a San Siro la sera del 6 febbraio 2026, giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi.