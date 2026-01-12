Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Allegri sarà tedoforo della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 a Borgomanero

Olimpiadi

Il tecnico del Milan porterà la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 mercoledì mattina a Borgomenero, in provincia di Novara. Oggi intanto ancora tanto calcio tra i tedofori, con Girelli e Soncin che sono stati protagonisti alla Reggia di Venaria

Massimiliano Allegri sarà tedoforo della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026. mercoledì 14 gennaio alle 9.24, l'allenatore del Milano percorrerà i suoi 200 metri partendo da via Novara 46 a Borgomanero. Nella conferenza stampa prima del match con il Genoa, Allegri aveva risposto così alla domanda sulla sua presenza tra i tedofori: "Sono contento, sarà un'emozione e un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità". La Tappa 38 della Fiamma Olimpia partirà da Borgomanero/Gozzano, per poi toccare nello stesso giorno Verbania, Baveno/Stresa, Arona e Varese. La fiamma, in viaggio per l'Italia, concluderà il suo percorso a Milano, entrando a San Siro la sera del 6 febbraio 2026, giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi.

Fondazione Cortina

Ancora calcio: Soncin-Girelli tedofori alla Reggia di Venaria

Andrea Soncin e Cristiana Girelli, commissario tecnico e capitana della Nazionale di calcio italiana femminile, hanno portato la Fiamma Olimpica oggi nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Olimpiadi: Altre Notizie

Arena Santa Giulia: Cio e Fondazione soddisfatti

Olimpiadi

Ha aperto per la prima volta i battenti la nuova Arena Santa Giulia, costruita a Milano per...

Oggi si assegnano Scudetto e Coppa Italia su Sky

HOCKEY ghiaccio

Dopo aver visto operativa la nuova Santa Giulia Ice Hockey Arena che tra meno di un mese ospiterà...

Goggia: "Olimpiade è magica, ma ora non ci penso"

a sky sport

Manca poco più di un mese alle Olimpiadi invernali e Sofia Goggia, al microfono di Sky Sport,...

Laura Pausini alla cerimonia di Milano-Cortina

Olimpiadi

L'artista italiana Laura Pausini canterà nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di...

Mattarella: "Sport nell'album della Repubblica"

quirinale

Nel tradizionale discorso di fine anno Sergio Mattarella, oltre ai tanti temi di attualità, ha...
VAI ALLA SEZIONE

OLIMPIADI: ALTRE NEWS