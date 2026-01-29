Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Elena Curtoni: "Amo Cortina e li ho già vinto, pronta per dare tutto ai Giochi"

Dody Nicolussi

L'orgoglio per una carriera lunga e sempre tra le migliori anche se con solo 12 podi, l'emozione di poter disputare un'Olimpiade in casa su una pista che l'ha vista trionfare in SuperG nel 2022, la voglia di non lasciare nulla di intentato: la sciatrice azzurra si racconta in esclusiva a Sky Sport Insider in vista dei Giochi di Milano-Cortina

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ