Una delle città più bagnate del mondo - piove di media 200 giorni all'anno - fondata da un re pacifico più di 1000 anni fa, che ha generato una leggenda e un manipolo di ragazzi dalle tante storie che stanno vivendo il loro sogno europeo. Ma di mezzo ci si è messo il Bologna di Italiano, che rientra dalla Norvegia con più di un piede agli ottavi di Europa League. Il reportage della nostra Marina Presello