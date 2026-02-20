Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Tutti contro Marc Márquez nell’ultima MotoGP prima della rivoluzione

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Getty

Dal 27 febbraio si apre in Thailandia il Motomondiale che chiuderà un’era, prima dell’introduzione di innovazioni nel campo dei motori e dell’aerodinamica per rendere le gare più sostenibili e più spettacolari. L’analisi del panorama dei rivali dello spagnolo, al via con la Ducati ancora da favorito

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ