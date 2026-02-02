Offerte Sky
La nobiltà dello sci di fondo che possiamo recuperare

Marco Albarello

Nel 1994, Marco Albarello a Lillehammer vinse nella patria dello sci di fondo un oro incredibile in staffetta con la squadra italiana. Ma come ci presentiamo ai prossimi Giochi? Si può fare bene anche in una disciplina che ha perso (ingiustamente) un po' del suo fascino

