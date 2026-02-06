Prima, durante e dopo: i giorni speciali di un’Olimpiade

Settant’anni dopo la prima volta di Cortina, a venti di distanza dall’edizione di Torino, i Giochi invernali tornano in Italia. Per convincere il CIO che lo spirito vero è questo, dopo le edizioni di cartapesta a Pyeongchang e Pechino. Per convincere noi stessi che siamo ancora capaci di mostrare al mondo le nostre eccellenze e di accogliere chi arriverà da fuori con un sorriso