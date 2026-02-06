Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Guida a diciassette giorni di neve e di ghiaccio

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

I Giochi tornano a Cortina dopo settant’anni, quarta città che fa il bis dopo Sankt Moritz, Lake Placid e Innsbruck. Ma è anche la prima volta di un’Olimpiade condivisa. La novità dello sci alpinismo. Le discipline classiche e quelle nuove da seguire. I numeri di un’edizione che proverà a essere speciale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ