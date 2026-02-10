Offerte Sky
Il sogno di Lindsey

Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo

La caduta di Lindsey Vonn nella gara di discesa e il conseguente grave infortunio sono stati il frutto di un rischio comunque calcolato. Perché, come ha ricordato la campionessa americana, supportata dalla filosofia di un'altra superstar come Giannis Adetokunbo, non c'è fallimento più grande di rinunciare a provarci

