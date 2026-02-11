Un bronzo d'oro per continuare a crescere

La pressione, i dettagli che fanno la differenza, la sconfitta in semifinale e poi la reazione perfetta. Contro la Gran Bretagna ho rivisto una coppia unita, solida, capace di giocare senza errori per andarsi a prendere la medaglia. Il bronzo conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner pesa tantissimo, perché arriva in casa e può cambiare il futuro: più attenzione, più fondi, più consapevolezza per tutto il curling azzurro. E ora anche il pubblico si sta accorgendo perché questo sport è speciale