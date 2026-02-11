Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
visto dal talent

Un bronzo d'oro per continuare a crescere

Daniele Ferrazza

Daniele Ferrazza

Talent Sky Curling

©Ansa

La pressione, i dettagli che fanno la differenza, la sconfitta in semifinale e poi la reazione perfetta. Contro la Gran Bretagna ho rivisto una coppia unita, solida, capace di giocare senza errori per andarsi a prendere la medaglia. Il bronzo conquistato da Stefania Constantini e Amos Mosaner pesa tantissimo, perché arriva in casa e può cambiare il futuro: più attenzione, più fondi, più consapevolezza per tutto il curling azzurro. E ora anche il pubblico si sta accorgendo perché questo sport è speciale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ