Ovvero, quello che la campionessa olimpica di SuperG ha sfruttato, aggredito, cavalcato e poi "sciato" per riuscire in una delle imprese più grandi di sempre dello sport italiano e non solo. Una donna capace di rialzarsi in appena 10 mesi da un infortunio tremendo e di entrare nella storia vincendo una medaglia che tutti, tranne forse lei, credevano impossibile
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider