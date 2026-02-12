Il giorno dopo la vittoria della medaglia d'oro nella staffetta mista dello short track, Pietro Sighel ha punzecchiato Arianna Fontana in un'intervista rilasciata a Repubblica, rilanciando la polemica legata alla distanza fisica dal resto della squadra della campionessa di Sondrio che da anni si allena per conto suo: "Fontana? Chi la conosce. Non siamo una squadra se non per due minuti e mezzo".
