Il giorno dopo la vittoria della medaglia d'oro nella staffetta mista dello short track, Pietro Sighel ha punzecchiato Arianna Fontana in un'intervista rilasciata a Repubblica, rilanciando la polemica legata alla distanza fisica dal resto della squadra della campionessa di Sondrio che da anni si allena per conto suo: "Fontana? Chi la conosce. Non siamo una squadra se non per due minuti e mezzo".