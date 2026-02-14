Ilia Malinin, il campione 'interrotto'

L'eccesso di aspettative e un pizzico di troppa fiducia hanno condizionato la prova di Ilia Malinin, l'atleta più atteso ai Giochi di Milano-Cortina. Il pattinatore statunitense rimane uno straordinario pattinatore, e l'ottavo posto finale non rovinerà né la portata dei suoi successi né il livello a cui sta portando il pattinaggio di figura, di certo però, dopo queste Olimpiadi, si è riscoperto più 'umano'
