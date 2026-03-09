Offerte Sky
Paralimpiadi 2026, Russia primo oro e inno: Voronchikhina vince Super G

paralimpiadi

Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina arriva il primo oro per la Russia: lo conquista Varvara Voronchikhina nel Super G. Per la prima volta dopo Sochi 2014 bandiera e inno russi durante la premiazione

PARALIMPIADI, I RISULTATI DEGLI ITALIANI OGGI

La russa Varvara Voronchikhina ha vinto il Super-G standing femminile alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Si tratta della prima medaglia d'oro della Russia a un evento paralimpico dopo i Giochi di casa di Sochi 2014, vista l'esclusione a Pyeongchang 2018 per mancata osservanza delle normativa antidoping e quella a Pechino 2022 per l'invasione dell'Ucraina. Dopo i due bronzi nei giorni scorsi (di cui uno conquistato proprio da Voronchikhina), quindi, Mosca torna sul gradino più alto del podio con, oltre alla propria bandiera, anche l'inno

