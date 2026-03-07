Girelli: "Non credo sia un addio alla Juve"

Un'avventura americana che sta per cominciare e tanti tifosi bianconeri da salutare. Cristiana Girelli sceglie Sky Sport per ringraziare il popolo bianconero alla vigilia della partenza per la California. Destinazione San Josè, dove la capitana della Nazionale ha scelto di giocare per i prossimi sei mesi, con la maglia del Bay FC. "Sono contenta, anzi entusiasta di andare, anche se le ultime sono state settimane molto difficili. Ai tifosi della Juve dico che li porto con me, perché l'affetto e l'amore che mi hanno dato in questi anni è stato enorme, ed è un extra baggage che mi porto. Se sono arrivata a questo punto", aggiunge Girelli, "è merito della Juve, di quello che ho fatto con la Juve, di quello che ho fatto insieme ai tifosi. E io non li dimenticherò mai. Lo so che è una frase banale, scontata, però li ho nel cuore, li porto nel cuore". Quello di Girelli è un arrivederci alla Juve e a Torino: "Non credo che questo sia un addio, perché il mio cuore ha solo due colori e se mi immagino un fine carriera lo immagino con questa maglia".