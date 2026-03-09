Italia, gli atleti olimpici e paralimpici saranno ricevuti da Mattarella e dal Papa

Italia, gli atleti olimpici e paralimpici saranno ricevuti da Mattarella e dal PapaL'annuncio
Nella conferenza stampa post giunta del Coni, il Presidente Luciano Buonfiglio ha annunciato che gli atleti olimpici e paralimpici a Milano-Cortina saranno ricevuti il mese prossimo dal Presidente della Repubblica Mattarella e da Papa Leone XIV
"L'8 aprile il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina, mentre il 9 saranno ricevuti dal Papa". Con queste parole il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha annunciato in conferenza stampa gli incontri degli atleti azzurri con il Capo dello Stato e il Papa. Due giornate speciali attendono, dunque, gli sportivi che hanno contribuito a rendere i Giochi di Milano-Cortina indimenticabili, con il record assoluto di 30 medaglie conquistate in una singola edizione delle Olimpiadi invernali. Il medagliere paralimpico, che conta già 5 medaglie, può ancora riempirsi: ci sarà tempo fino al 15 marzo, data di chiusura delle Paralimpiadi. Al Quirinale sarà invitato anche chi ha solamente sfiorato il sogno di una medaglia olimpica: Mattarella, infatti, riceverà anche gli atleti che hanno concluso le loro gare al quarto posto.
"Non ho dubbi, l'Italia andrà ai Mondiali"
Buonfiglio non ha parlato solo di Olimpiadi, ma anche della Nazionale, che il 26 marzo giocherà la prima partita dei playoff di qualificazione ai Mondiali. Il presidente del Coni, che assisterà alla partita contro l'Irlanda del Nord, ha mostrato fiducia per il successo dell'Italia: "Io non ho dubbi, noi andremo ai mondiali. Conosco il presidente Gravina, ho piena fiducia in lui. Prendiamo atto che non è un momento facile per il calcio italiano ma la Federazione ce la sta mettendo tutta. Come ho dato l’in bocca al lupo alla nazionale di rugby così mi farà piacere fare lo stesso con la nazionale di calcio, andrò a vedere la partita"