Italia, gli atleti olimpici e paralimpici saranno ricevuti da Mattarella e dal Papa

"L'8 aprile il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina, mentre il 9 saranno ricevuti dal Papa". Con queste parole il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha annunciato in conferenza stampa gli incontri degli atleti azzurri con il Capo dello Stato e il Papa. Due giornate speciali attendono, dunque, gli sportivi che hanno contribuito a rendere i Giochi di Milano-Cortina indimenticabili, con il record assoluto di 30 medaglie conquistate in una singola edizione delle Olimpiadi invernali. Il medagliere paralimpico, che conta già 5 medaglie, può ancora riempirsi: ci sarà tempo fino al 15 marzo, data di chiusura delle Paralimpiadi. Al Quirinale sarà invitato anche chi ha solamente sfiorato il sogno di una medaglia olimpica: Mattarella, infatti, riceverà anche gli atleti che hanno concluso le loro gare al quarto posto.