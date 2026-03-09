Paralimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italianiPARALIMPIADI
L'Italia vince la seconda medaglia d'oro alle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina grazie a una gara perfetta di Chiara Mazzel nel superG VI femminile. Giacomo Bertagnolli argento nel superG VI maschile. Tutti i risultati di oggi
- Chiara Mazzel ha vinto la medaglia d'oro nel superG VI (vision impaired) femminile in 1:14.84, dando 6 decimi all'austriaca Aigner arrivata seconda. Una gara dominata che vale il secondo oro per l'Italia in queste Paralimpiadi di Milano-Cortina dopo quello di Emanuel Perathoner. È la seconda medaglia in queste Paralimpiadi per la 29enne dopo l'argento in discesa libera di sabato. L'altra italiana in gara, Martina Vozza, è arrivata quarta con un distacco 9 decimi dal podio.
- Giacomo Bertagnolli conquista la medaglia d'argento nel superG VI (vision impaired) alle spalle dell'austriaco Aigner. Bronzo al canadese Ericsson. Quinto podio per l'Italia alle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.
- Prima vittoria per l'Italia del wheelchair curling nel torneo delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri hanno sconfitto 10-0 la Slovacchia. Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani e Angela Menardi torneranno in gara martedì per affrontare la Gran Bretagna.