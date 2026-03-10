Jake Paul ha deciso di festeggiare in grande i successi della fidanzata Jutta Leerdam alle recenti Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa olandese è reduce da un oro e un argento nel pattinaggio di velocità, e Paul ha pensato di completare la collezione. Il bronzo era l'unica lega che le mancava, ed è per questo motivo che il pugile e youtuber statunitense ha "rimediato" a modo suo: regalandole un suv Mercedes personalizzato, rigorosamente color bronzo, dal valore di circa mezzo milione di euro