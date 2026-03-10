Paralimpiadi, i risultati degli italiani

Giacomo Bertagnolli conquista l'oro nella combinata ipovedenti nello sci alpino. E' la terza medaglia per l'azzurro. Così come per Chiara Mazzel, che ha vinto l'argento nella stessa specialità al femminile. Argento anche per Federico Pellizzari nella combinata standing e per Rene De Silvestro nella combinata sitting. L'Italia con 9 podi supera le 7 medaglie conquistate a Pechino 2022 (il record è di 13 a Lillehammer 1994). Tutti i risultati di oggi