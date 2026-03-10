Paralimpiadi, i risultati degli italiani

Paralimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati degli italianiparalimpiadi
Giacomo Bertagnolli conquista l'oro nella combinata ipovedenti nello sci alpino. E' la terza medaglia per l'azzurro. Così come per Chiara Mazzel, che ha vinto l'argento nella stessa specialità al femminile. Argento anche per Federico Pellizzari nella combinata standing e per Rene De Silvestro nella combinata sitting. L'Italia con 9 podi supera le 7 medaglie conquistate a Pechino 2022 (il record è di 13 a Lillehammer 1994). Tutti i risultati di oggi
- Giacomo Bertagnolli, con la guida Andrea Ravelli, ha vinto la medaglia d'oro nella combinata di sci alpino ipovedenti. Per l'azzurro si tratta del terzo podio in queste Paralimpiadi
- L'azzurra Chiara Mazzel, con la guida Nicola Cotti Cottini, ha conquistato la medaglia d'argento nella combinata di sci alpino vinta dall'austriaca Veronika Aigner. Medaglia di bronzo per l'altra austriaca in gara, Elina Stary. Per la sciatrice ipovedente, vincitrice di cinque medaglie mondiali e di una Coppa del Mondo di specialità, si tratta della terza medaglia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo l'oro nel Super-G e l'argento nella discesa.
- Federico Pellizzari vince l'argento nella combinata standing paralimpica. Oro al francese Arthur Bauchet.
- Rene De Silvestro argento nella combinata sitting. Oro per l'olandese Jeroen Kampschreur
- Prima vittoria dell'Italia dell'hockey paralimpico, che si impone sulla Germania 2-1. Una sfida che ha visto gli azzurri prima sotto di un gol dopo appena 2'40", ma poi in grado di ribaltare il match con le reti di Larch e Landeros. L'Italia tornerà in pista giovedì contro Giappone o Slovacchia per la semifinale del tabellone dei piazzamenti tra il quinto e l'ottavo posto.
- Nel curling secondo successo consecutivo per l'Italia. Gli azzurri hanno sconfitto 8-7 la Gran Bretagna. Prossimo match contro la Norvegia