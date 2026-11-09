Annuncio a sorpresa del judoka plurimedagliato olimpico: Teddy Riner, con un video pubblicato sui social, ha lanciato la sua candidatura alle presidenziali francesi che si terranno nel 2027: "Il combattimento ha sempre fatto parte di me. So cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre"

Il judoka francese Teddy Riner annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. "Mi candido per dimostrare che la Francia può rialzarsi", dice il campione olimpico di 37 anni, intervistato dal quotidiano Le Parisien. Dicendosi "né di destra né di sinistra", Riner aspira a diventare un "presidente che unisce", in una campagna al momento dominata dalle forze di estrema destra e di estrema sinistra il Rassemblement National di Marine Le Pen e la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Per cinque volte campione olimpico di judo, Teddy Riner è considerato un'icona dello sport francese. In un video pubblicato sui social, il trentasettenne originario di Guadalupa si rivolge ai francesi affermando: "Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027. Il combattimento ha sempre fatto parte di me. So cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre", aggiunge il grande sportivo ancora in attività, seduto davanti a una libreria, in camicia bianca e giacca scura. Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l'Eliseo